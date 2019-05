Il proliferare dei siti ha aumentato la concorrenza

Pubblicità e siti di scommesse

Sono migliaia le piattaforme di betting online disponibili su internet e continuano ad aumentare. Si va da quelle “locali”, presenti soltanto sul territorio nazionale, ai colossi delle scommesse, che operano in tutto il mondo, avendo creato negli anni un vero e proprio impero.

Proprio il proliferare di questi siti ha aumentato la concorrenza negli ultimi anni e le società devono sfruttare al meglio tutti i canali a disposizione per potersi distinguere ed aumentare la propria visibilità, indirizzandosi soprattutto ai giocatori ed agli amanti dello sport.

Pubblicizzare nel migliore dei modi la propria piattaforma online è sicuramente un modo vincente di focalizzare l’attenzione dei giocatori su un bookmaker. Vediamo quali sono i metodi più comuni adottati dalle società per abbracciare un numero maggiore di potenziali giocatori.

Pubblicità televisive

Con l’avvento delle Pay-per-View e dei canali tematici, sono sempre più i canali dedicati allo sport. Sono proprio quelli su cui gli appassionati passano la maggior parte del tempo, seguendo la propria squadra del cuore o le diverse discipline e tornei offerti nel pacchetto. Sfruttando questo bacino d’utenza già targettizzato, promuovere una piattaforma di betting online è sicuramente vincente.

Cartellonistica negli stadi o eventi sportivi

Come detto precedentemente, è bene indirizzare la pubblicità maggiormente nei luoghi di interesse sportivo. Durante i match di calcio, basket, pallavolo etc. la cartellonistica a bordo campo non viene vista esclusivamente dagli spettatori sugli spalti, ma da tutti i telespettatori che assistono in tv.

Partnership e sponsorship con team importanti

Sempre di più sono le società sportive che hanno accordi di partnership e sponsorship con aziende votate al betting online. Sulle casacche di gioco ( a volte addirittura sulle divise d’allenamento e le tute ) di alcune delle squadre più importanti al mondo, ormai da anni, campeggiano i loghi dei colossi tra i bookmakers; inoltre, anche durante le conferenze stampa, le interviste e gli eventi ufficiali, il nome delle società di scommessa sono ben visibili e riconoscibili, così da rimanere impressi nella mente degli appassionati.

Più è importante e seguita la squadra o il team sportivo, più il bacino dei “followers” sarà ampio e, di conseguenza, aumenterà anche la possibilità di sfruttare il proprio logo in importanti ed esclusive dirette televisive, come match i cui diritti televisivi sono stati acquistati da diverse emittenti di tutto il globo, conferenze trasmesse sui principali notiziari sportivi etc.

Testimonial autorevoli e riconosciuti nel mondo dello sport

Ulteriore strategia di advertising per pubblicizzare una società di betting, è quella di affiancare il nome del bookmaker ad un testimonial importante del mondo dello sport. Ad esempio, in Gran Bretagna, una tra le più grandi aziende di scommesse ha utilizzato l’immagine di un cronista sportivo italiano, famoso anche Oltremanica per le sue telecronache “sopra le righe”, per pubblicizzare le nuove incredibili promozioni offerte come il così detto codice bonus.

Rubriche all’interno di trasmissioni sportive

Una pratica recente adottata dai bookmakers per farsi pubblicità e, allo stesso tempo, mostrare le ultime offerte e quote speciali (codice promo Lottomatica), è quella di costituire, all’interno di trasmissioni sportive o eventi in diretta, una breve rubrica. Grazie a questo spazio televisivo, non solo viene data importanza al logo ed al nome della società, ma si stabilisce un rapporto di continuità tra il bookie ed i giocatori, abituati a seguire le quote ed i mercati offerti, non solo online o in ricevitoria, ma anche in tempo reale, direttamente in tv.