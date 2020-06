Ospite di Io e te, il programma condotto su Raiuno da Pierluigi Diaco, Claudio Lippi ha fatto una rivelazione shock: «Un medico mi disse ‘lei sta morendo’».

Il famoso conduttore, 75 anni compiuti il 3 maggio scorso, ha raccontato un episodio avvenuto ai tempi della conduzione de Il pranzo è servito (1990 – 1992).

«Quando stavo registrando le puntate di una trasmissione, la notte precedente alla registrazione avevo avuto un malessere. Il medico mi aveva detto di andare a fare un elettrocardiogramma. Sono andato a fare l’esame dopo la registrazione, il medico ha chiesto un bicchiere d’acqua. Pensavo fosse per me, invece era per lui. ‘Lei sta morendo’, mi disse», ha raccontato Lippi.

E ancora: «Il nostro lavoro a volte riesce a essere una medicina. Non condivido sempre lo slogan ‘The show must go on’, ma spesso è quello che accade».

Lippi, però, ha superato quel momento e ha ammesso di essere stato fortunato. Il conduttore ha anche raccontato del rapporto con la moglie Kerima Simula, sposata nel 1984 e con cui ha avuto una figlia, Federica. La coppia ha avuto un momento di difficoltà cinque anni dopo il matrimonio ma da allora non si sono più lasciati.

Lippi a Diaco ha pure detto: «Io chiedo al mondo di non considerare la bellezza solo per la parte estetica perché il corpo di un uomo e di una donna sono solo il contenitore. È come un tortellino senza ripieno».