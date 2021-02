Il dramma negli Stati Uniti d'America

Una social influencer di 18 anni si è tolta la vita negli Stati Uniti d’America.

si è tolta la vita negli Stati Uniti d’America. Il papà ha condiviso un video su TikTok per ringraziare per il sostegno ricevuto.

Dazhariaa Quint Noyes, star di TikTok, originaria di Baton Rouge (Louisiana, USA), si è tolta la vita. Lo hanno confermato i suoi genitori.

L’influencer emergente, nota anche con il nome di Dee, è morta lunedì scorso, 8 febbraio, all’età di 18 anni. La madre su Facebook ha detto che la figlia si è impiccata. Il padre ha rivelato: «Vorrei solo che mi avesse parlato del suo stress e dei suoi pensieri di suicidio». E ancora: «Era la mia piccola migliore amica […] la mia piccola gelatina […] Ora torno a casa e non sarà più lì ad aspettarmi. Devo lasciarti volare con gli angeli. Papà ti ama».

L’uomo ha anche condiviso un video su TikTok, insieme a una discalia: «Voglio solo ringraziare tutti per l’amore e il supporto per mia figlia. Purtroppo non è più con noi ed è andata in un posto migliore».

L’adolescente aveva quasi 100mila follower su Instagram, oltre a una pagina su YouTube che raccontava la sua vita ma condivideva anche i suoi tentativi di fare sfide virali.

Dopo la sua morte, i fan hanno condiviso molti messaggi commemorativi su YouTube: «Riposa in pace, questa notizia mi ha reso molto triste», «sei stata la mia YouTube preferita, tiktoker. Sono spezzata dal dolore. Mi ci vorrà un po’ di tempo per superare il fatto che è successo». «Non posso credere che te ne sei andata e ti guarderò sempre».