Al confine tra Abruzzo e Molise

Un terribile incidente stradale si è verificato sulla Statale 650 Fondovalle Trigno, al confine tra Abruzzo e Molise, che è costato la vita a un giovane residente di Frosolone, provincia di Isernia. L’incidente, avvenuto poco dopo le 16, ha coinvolto tre veicoli: un’Opel Corsa, un pulmino Fiat Ducato e una Jeep Renegade. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni, le due auto viaggiavano in direzione di Isernia, mentre il furgone procedeva verso San Salvo. Nel tragico impatto, il giovane alla guida di dell’Opel Corsa ha perso la vita. Aveva 30 anni. Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente: una di esse è stata trasportata in eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Pescara, mentre le altre due sono state portate all’ospedale San Pio di Vasto tramite ambulanza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Fresagrandinaria, i vigili del fuoco di Vasto e il servizio di emergenza sanitaria 118.

Traffico deviato

Al fine di garantire la sicurezza stradale e facilitare le operazioni di soccorso, il traffico è stato deviato in entrambe le direzioni sulle strade provinciali interne: coloro che provengono da Isernia sono obbligati a passare per il comune di Lentella, mentre chi proviene da San Salvo deve transitare per Fresagrandinaria.

Foto: EcoAltoMolise.