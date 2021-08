Paura negli Stati Uniti d'America

Un’inondazione improvvisa ha intrappolato un gruppo di amici in un ascensore, con l’acqua che è salita sin sopra il loro collo. È successo negli Stati Uniti d’America lo scorso fine settimana.

Tony Luu, di Omaha, Nebraska, insieme a due sue amiche, erano usciti sabato sera, 7 agosto, per vedere con i propri occhi quali danni l’inondazione avesse fatto alla zona.

Dopo, però, essere entrati nell’ascensore di casa e avere premuto il tasto per scendere, le cose hanno preso una piega sinistra: l’acqua ha cominciato a sgorgare, salendo pericolosamente di livello.

Nel filmato terrificante condiviso sull’account Instagram di Tony, si possono vedere lui e le sue amiche che cercano disperatamente di tenere la testa fuori dall’acqua, tutti con lo smartphone in mano.

Parlando alla stampa locale, Tony ha detto: «L’acqua ha cominciato a entrare attraverso le prese d’aria e ho pensato che sarebbe arrivata fino alle caviglie. Una volta che è arrivata al mio stomaco, ho pensato, ‘Ok, sta succedendo davvero’».

Preoccupato per la loro sicurezza, Tony ha chiamato i suoi coinquilini e il 911 per chiedere aiuto: «Ehi, dovete scendere. Potremmo morire». Nel filmato si sente una delle amiche di Tony che dice: «Ok, puoi sbrigarti per favore?».

Infiine, uno dei conquilini del ragazzo ha aperto lo porta dell’ascensore prima dell’arrivo dei soccorsi, salvando i tre.