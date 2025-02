"La notte è trascorsa bene"

Papa Francesco sta combattendo con determinazione la sua battaglia contro le difficoltà respiratorie. Le sue condizioni restano critiche, ma i segni di miglioramento alimentano la speranza. Le preghiere di tutto il mondo continuano a sostenerlo.

La salute di Papa Francesco continua a essere oggetto di grande preoccupazione, non solo per i fedeli ma anche per il mondo intero. La Sala Stampa Vaticana ha aggiornato stamattina la situazione del Santo Padre, comunicando che, nonostante le sue condizioni critiche, la notte è trascorsa senza ulteriori episodi di crisi respiratorie e il Papa sta riposando. Un messaggio di speranza per tutti coloro che seguono con ansia l’evolversi della sua condizione. “La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito e sta riposando”, si legge nel bollettino diffuso ieri sera, che conferma anche un miglioramento dei valori del sangue, seppur con alcuni segnali di lieve insufficienza renale ancora sotto controllo.

I dettagli sulle condizioni di Papa Francesco

Il nono giorno di ricovero ha visto un ulteriore miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Sebbene la prognosi resti riservata e la terapia farmacologica stia ancora agendo, la stabilità respiratoria e la vigilanza del Papa sono stati i principali segnali di un lento ma significativo miglioramento. Il Santo Padre, come confermato dalla Sala Stampa Vaticana, è vigile, ben orientato, e continua a ricevere ossigeno per sostenere la sua respirazione, ma senza ulteriori complicazioni respiratorie gravi.

Questi aggiornamenti sono stati accolti con sollievo, ma la sua condizione critica rende comunque necessario monitoraggio continuo e attenzione da parte dei medici.

La preghiera collettiva in Italia e nel mondo

La mobilitazione della comunità cattolica e delle chiese italiane è stata straordinaria in questi giorni di difficoltà. In tutta Italia, parrocchie, comunità religiose e fedeli si sono uniti in una maratona di preghiere per la salute del Papa. Un momento di solidarietà globale, che ha visto anche le comunità straniere partecipare con grande devozione. In particolare, domani alle ore 19, nella chiesa degli Argentini, Santa Maria Addolorata di Roma, il cardinale vicario Baldo Reina celebrerà una messa speciale per la salute di Papa Francesco, unendosi simbolicamente alla comunità argentina residente nella capitale. Il porporato ha invitato tutte le comunità parrocchiali e religiose a continuare ad elevare le preghiere, affermando: “Abbiamo bisogno di continuare a innalzare preghiere al Signore perché ristabilisca la salute di Papa Francesco”.

Un messaggio di speranza da parte delle istituzioni globali

La preoccupazione per la salute del Papa non si limita ai confini della Chiesa cattolica e dell’Italia. La notizia del suo ricovero ha infatti suscitato manifestazioni di solidarietà internazionale, con messaggi di auguri e sostegno da parte di leader mondiali e politici. Il ministro degli Affari esteri dell’Irlanda, Simon Harris, ha dichiarato al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea: “Voglio estendere i miei migliori auguri a Papa Francesco questa mattina. So che mi unisco a molte, moltissime persone in tutto il nostro Paese nell’inviare le nostre preghiere e i nostri pensieri al Papa in questo momento così difficile legato alla sua salute”.