Il Partito Democratico è d'accordo

“Lo stato di emergenza può essere utile perché ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale. Può essere, dunque, ragionevole prorogare lo stato di emergenza. Se questo serve per permetterci una gestione più agile, ben venga lo stato di emergenza”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di RaiNews24.

E Francesco Boccia del Partito Democratico, a Radio Immagina, ha detto: “Il PD è per la proroga dello stato di emergenza sanitaria perché siamo in piena emergenza. Speriamo che non ci siano leader politici e ministri contrari”. Sulla stessa scia Andrea Marcucci, senatore del PD, che su Twitter ha scritto: “La situazione degli ospedali e delle intensive in molte regioni italiane, impone di fatto la proroga dello stato di emergenza. Ci vuole ancora molta attenzione, prima di uscire dall’incubo Covid”.

La reazione di Matteo Salvini, leader della Lega: “Ne parleremo quando ce lo proporranno ma spero che il peggio sia alle spalle”.

Lo stato di emergenza scadrà venerdì 31 dicembre.