Durerà altri 3 mesi

Forse già domani, martedì 14 dicembre, il premier Mario Draghi dovrebbe riunire il Consiglio dei Ministri per varare una proroga di tre mesi dello stato d’emergenza, quindi dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Alcuni politici si sono espressi favorevolmente alla decisione dell’Esecutivo, come nel caso di Federico Fornaro, capogruppo di LeU a Montecitorio: “I dati sulla pandemia in Europa e in Italia ci dicono che è necessario tenere alta l’asticella dell’attenzione. Il Covid 19 e le sue varianti preoccupano. È fondamentale continuare con comportamenti responsabili collettivi e personali. Se necessario il governo proroghi lo stato di emergenza. Prima di tutto la salute delle italiane e degli italiani”.

Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha detto: “Dobbiamo tenere la guardia alta, la proroga dello Stato di Emergenza è necessaria per evitare di trovarci come l’Olanda, l’Austria o la Germania e il Governo deve annunciarla rapidamente. I nostri dati sui contagi sono di tenuta ma di crescita. Quello della pandemia è un meccanismo di rincorsa, noi abbiamo trovato la chiave per evitarla nella campagna vaccinale e nell’applicazione del Green Pass. Dobbiamo mantenere la situazione che ci consente di vivere senza dover ricorrere a nuovi lockdown. Lo stato di emergenza è la condizione fondamentale per andare nella direzione della sicurezza e della tranquillità”.

Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle, dopo un incontro proprio con Mario Draghi, ha affermato: “Dobbiamo acquisire le valutazioni del CTD e degli esperti ma rispetto alla cruva epidemilogica e con questa variante che è molto contagiosa sembra necessario prorogare lo stato di emergenza”.

Infine, Matteo Salvini, leader della Lega: “Sullo stato di emergenza aspettiamo i dati, vedo che ci sono già convinti sostenitori del sì e del no: siamo al 13 dicembre, aspettiamo di confrontarci con sindaci e governatori e decideremo prima della scadenza tra 3 settimane. Io non do giudizi ideologici a priori. Per il momento ringrazio gli italiani per il buon senso e la responsabilità dimostrata. Io sono assolutamente fiducioso e ottimista”.