Sting Da oggi il nuovo album “Duets”

STING Da oggi disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale il nuovo album “DUETS”

Nel disco una selezione delle collaborazioni più amate registrate durante l’illustre carriera dell’iconico artista inglese vincitore di 17 Grammy Award

È disponibile da oggi in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali il nuovo album del 17 volte vincitore di Grammy e icona inglese STING dal titolo “DUETS”.

Prodotto da Guénaël “GG” Geay & Martin Kierszenbaum e masterizzato da Gene Grimaldi al Oasis Mastering di Los Angeles, “DUETS” celebra le unioni artistiche collezionate durante la lunga carriera di Sting, conosciuto da sempre come un esploratore musicale, un pioniere di suoni e collaborazioni.

L’album contiene i duetti che STING ha maggiormente amato come quelli con Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot, Gashi e molti altri, collaborazioni nate sulle note di brani ormai diventati pietre miliari della musica pop mondiale.

L’album è disponibile in CD e in una speciale edizione in vinile che contiene le note dell’autore.

Tra i brani del disco, oltre al singolo con l’amico e collega ZUCCHERO “September” anche la collaborazione con Herbie Hanckock “My Funny Valentine”, brano registrato originariamente per il film giapponese Ashura del 2015 e il nuovo singolo che celebra con una collaborazione inedita un brano fondamentale della carriera di STING ““Englishman/African in New York” con l’artista africano Shirazee.

Questa nuova versione vuole essere un messaggio di positività e speranza in questi momenti bui ed è accompagnato anche da un video

La pubblicazione di “DUETS” è accompagnata anche dal lancio di un sito web completamente rinnovato, https://sting.lnk.to/DuetsTimeline, dove è possibile trovare foto, materiali video e commenti di Sting ai brani. Il sito è disponibile in diverse lingue tra cui l’italiano ed esplora in senso cronologico il viaggio musicale di Sting dal 1992 ad oggi.

I fan potranno viaggiare con Sting ascoltando la storia dietro ad ogni collaborazione e condividere sulla piattaforma i loro personali ricordi.

Questa la tracklist completa di “DUETS”:

Standard CD

Little Something with Melody Gardot It’s Probably Me with Eric Clapton Stolen Car with Mylène Farmer Desert Rose with Cheb Mami Rise & Fall with Craig David Whenever I Say Your Name with Mary J. Blige Don’t Make Me Wait with Shaggy Reste with GIMS We’ll Be Together with Annie Lennox L’amour C’est Comme Un Jour with Charles Aznavour My Funny Valentine with Herbie Hancock Fragile with Julio Iglesias Mama with Gashi September with Zucchero Practical Arrangement with Jo Lawry None Of Us Are Free with Sam Moore In The Wee Small Hours Of The Morning with Chris Botti

VINYL LP – Side 1

A1. Little Something with Melody Gardot

A2. It’s Probably Me with Eric Clapton

A3. Stolen Car with Mylène Farmer

A4. Desert Rose with Cheb Mami

B1. Rise & Fall with Craig David

B2. Whenever I Say Your Name with Mary J. Blige

B3. Don’t Make Me Wait with Shaggy

B4. Reste with GIMS

VINYL LP – Side 2

A1. We’ll Be Together with Annie Lennox

A2. L’amour C’est Comme Un Jour with Charles Aznavour

A3. My Funny Valentine with Herbie Hancock

A4. Fragile with Julio Iglesias

B1. Mama with Gashi

B2. September with Zucchero

B3. Practical Arrangement with Jo Lawry

B4. None Of Us Are Free with Sam Moore

B5. In The Wee Small Hours Of The Morning with Chris Botti

Compositore, cantante, autore, attore, attivista, STING è nato a Newcastle, Inghilterra, prima di trasferirsi nel 1977 a Londra per formare con Stewart Copeland e Andy Summers i POLICE. La band ha pubblicato 5 album, ottenuto 6 Grammy Awards e nel 2003 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.

Tra gli artisti che si sono distinti nel mondo per la carriera solista, STING ha ricevuto 11 GRAMMY Awards®, 2 Brits, un Golden Globe, un Emmy, 4 nomination agli Oscar, una nomination ai TONY, un Billboard Magazine’s Century Award, un MusiCares 2004 Person of the Year.

Nel 2003 è stato nominato Commander of the Order of the British Empire (CBE) dalla Regina Elisabetta II per la miriade di contributi dati con la sua musica. Sting è un membro della Songwriters Hall of Fame e ha ricevuto il Kennedy Center Honors, l’ American Music Award of Merit e il Polar Music Prize.

Sting ha ricevuto inoltre l’Honorary Doctorates of Music by the University of Northumbria (1992), Berklee College of Music (1994), University of Newcastle upon Tyne (2006) e Brown University at its 250th Commencement ceremony (2018).

Durante la sua illustre carriera, Sting ha venduto 100 milioni di album (tra i Police e il suo lavoro solista).