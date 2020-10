La decisione dell'Esecutivo

Nella notte è stata approvata dal Governo Conte la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione.

In questo modo si è scongiurato che da lunedì 19 ottobre ricominciassero ad essere inviate le cartelle ai contribuenti dopo lo stop impresso nei provvedimenti anti Covid-19.

Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire, infine, uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, a cui si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.

Sul tema, su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha scritto: «Questa notte abbiamo approvato in cdm la manovra che nelle prossime settimane arriverà in parlamento. Dentro ci sono decine di miliardi per sostenere le imprese, potenziare il sistema sanitario e supportare le nostre famiglie. Il governo ha inoltre deciso di sospendere la riscossione e l’invio di nuove cartelle fino al 31 dicembre».