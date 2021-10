5 Paesi dell'UE hanno inviato una richiesta alla Commissione Europea

Cinque Paesi dell’Unione Europea hanno chiesto lo stop alla circolazione della banconota da 500 euro .

. Lo scopo è contrastare evasione fiscale e riciclaggio .

e . Chiesto anche di porre un limite alla circolazione del contante.

Cinque Paesi dell’Unione Europea – Italia, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Spagna – hanno chiesto alla Banca Centrale Europea (BCE) di rimuovere dalla circolazione le banconte da 500 euro perché incentiverebbero l’evasione fiscale e il riciclaggio.

In Italia, Laura Ferrara, europarlamentare del MoVimento 5 Stelle, in una nota di fine settembre, ha spiegato: «In Europa girano 400 miliardi di banconote da 500 euro che per la stragrande maggioranza non vengono utilizzate dai cittadini comuni ma principalmente dalla criminalità organizzata. Queste banconote non lasciano tracce e servono per riciclaggio, evasione, corruzione e finanziamento del terrorismo. Vietare il loro utilizzo equivale dunque a combattere queste attività criminali». «Per questa ragione chiediamo alla Commissione europea di sostenere la posizione dei governi italiano, spagnolo, belga e olandese: dal 1° gennaio 2019 la banconota da 500 euro non viene più stampata adesso è arrivato il momento di porre un termine sulla sua validità. Questa è una delle prime battaglie combattute dal Movimento 5 Stelle all’interno del Parlamento europeo, la BCE prenda una posizione netta e coerente nell’interesse del bene comune», ha proseguito Ferrara.

I 5 Paesi hanno inserito la propria richiesta in una documento inviato alla Commissione Europea la scorsa estate dove non è l’unica proposta. Sì, perché è stata anche sottolineata la necessità di porre un limite alla circolazione al contante entro i 5mila euro rispetto ai 10mila euro proposti dalla Commissione nell’ambito del pacchetto sull’antiriciclaggio presentato a fine luglio. In Italia, comunque, il tetto massimo del contante è stato già fissato a 2mila euro.

Tornando alla banconota da 500 euro, non è più prodotta dal 1° gennaio 2019 ma quelle in circolazione hanno ancora valore legale e possono essere utilizzate per i pagamenti necessari, fino al loro esaurimento. La BCE, infatti, chiarì che la questa banconota «manterrà sempre il suo valore e potrà essere cambiata presso le Banche centrali dell’Eurosistema per un periodo di tempo illimitato».

Ora i 5 Paesi vogliono che la banconota da 500 euro smetti di avere il valore legale perché favorirebbero l’evasione fiscale e le attività illecite e avrebbero avuto un ruolo fondamentale nel finanziamento di attività terroristiche.