L'ordine della polizia islamica

A Kano, regione a maggioranza musulmana in Nigeria, la polizia islamica ha ordinato ai negozi di abbigliamento di utilizzare solo manichini senza testa per pubblicizzare i vestiti. Lo scrive la BBC.

Haruna Ibn-Sina, comandante della polizia della sharia, nota come hisbah, alla BBC ha spiegato: «L’Islam disapprova l’idolatria. Con la testa i manichini sembrano umani». Inoltre, anche se senza il capo, vanno coperti perché mostrare «la forma del seno e del sedere è contrario agli insegnamenti della legge islamica».

Kano è uno dei 12 Stati del nord a maggioranza musulmana che praticano la sharia. Questo sistema di leggi dovrebbe applicarsi soltanto ai musulmani ma, in realtà, anche i non musulmani subiscono pressioni per sottostare alle sentenze dell’hisbah.

Moses Ajebo, conduttore di un talk show radiofonico a Kano, la seconda città più grande della Nigeria, ha rivelato: «Abbiamo ricevuto molte chiamate e messaggi da coloro che dicono di non essere d’accordo con l’ordine‘.

Inoltre, anche i commercianti di Sabon Gari, in una parte dello Stato di Kano a maggioranza cristiana, hanno espresso disappunto per questa imposizione. Il proprietario del negozio Chinedu Anya ha affermato che esporre i vestiti su un manichino senza testa ridurrebbe la loro attrattiva per i passanti e influenzerebbe negativamente i profitti.

Il già citato Haruna Ibn-Sina, tra l’altro, di recente ha criticato le foto dell’addio al nubilato di Zahrah Bayero, la fidanzata del figlio del presidente Muhammadu Buhari, Yusuf. Ha affermato che non la donna non ha dato il buon esempio agli altri musulmani perché le foto mostravano le sue spalle scoperte. Ha anche attaccao coloro che hanno condiviso le immagini, sostenendo che farlo è stato un peccato.