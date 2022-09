Accoltellamenti in 13 località diverse

Dieci morti e quindici feriti. Questo il bilancio di una serie di accoltellamenti avvenuti in Canada, nella provincia del Saskatchewan. La polizia è a caccia di due sospettati maschi. Gli accoltellamenti sono avvenuti in 13 località diverse.

La polizia – che ha dichiarato: “è orribile quanto successo oggi nella nostra provincia” – ha rivevuto la prima telefonata alle 5.40 ora locale per un accoltellamento. Nei minuti successivi una raffica di chiamate per segnalare altri accoltellamenti.

I sospetti si chiamano Damien Sanderson, 31 anni, e Myles Sanderson, 30 anni. Si ritiene che stiano viaggiando a bordo di un SUV Nissan Rogue nero, targato 119MPI, ma potrebbero aver cambiato veicolo. L’ultimo avvistamento del veicolo è avvenuto a Regina, capoluogo di provincia, alle 11.45. “Sono considerati armati e pericolosi”, ha avvisato la polizia, invitando i due fuggiaschi a costituirsi.

E ancora: “Se siete nella zona di Regina, prendete precauzioni e prendete in considerazione la possibilità di mettervi al riparo. Non lasciate un luogo sicuro. Non avvicinatevi a persone sospette. Non raccogliete escursionisti con l’autostop. Segnalate le persone sospette, emergenze o informazioni al 9-1-1”.

Gli inquirenti ritengono che alcune delle vittime siano state volutamente prese di mira dai due. Altre, invece, sono state attaccato a caso.

Justin Trudeau, primo ministro canadese, ha definito gli attacchi “orribili e strazianti. Penso a coloro che hanno perso una persona cara e a coloro che sono rimasti feriti”, ha affermato su Twitter.