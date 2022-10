È successo in provincia di Arezzo

Un uomo di 48 anni ha soffocato la madre nel sonno con un cuscino, uccidendola, dopodiché ha telefonato ai carabinieri per confessare quanto commesso: “Ho ucciso la mamma, correte”.

Il delitto è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Calbenzano, frazione di Subbiano, comune della provincia in Arezzo, in Toscana.

La vittima aveva 85 anni. Il figlio, che da anni soffre di forti crisi depressive, viveva insieme alla madre nella villetta dov’è avvenuto l’omicidio.

L’uomo, che è stato trovato vicino al cadaver della madre e che ha raccontato di avere tentato il suicidio, è stato condotto prima in ospedale per accertamenti e poi in caserma.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire cos’è successo. Indagini in corso.