Dramma in Sudafrica

In Sudafrica sono morti due fratelli di 9 e 13 anni.

Il malore dopo avere mangiato i noodles istantanei.

Si attende l’autopsia per stabilire l’esatta causa dei decessi.

Due bambini di 9 e 13 anni, fratelli, sono morti dopo avere mangiato i noodles istantanei. I genitori ora stanno invitando gli altri a non darli ai loro figli. È successo a Mpumalanga, in Sudafrica.

Come riportato su The Sun, i bambini sono stati portati d’urgenza in ospedale dopo avere lamentato crampi allo stomaco: Keamogetswe Makofane, 13 anni, e la sorella Thato Makofane, 9, sono morti a un’ora di distanza.

Lo zio dei bambini, Mpho Chosen Makofane, ha dichiarato: “Siamo distrutti come famiglia perché non avremmo mai pensato che ci sarebbe potuto succedere qualcosa del genere. Non abbiamo avuto notizie dalla polizia e siamo andati a chiedere alla scientifica il risultato dell’autopsia. Siamo stati informati che ci ricontatteranno una volta ricevuti i risultati dal laboratorio di Pretoria”.

Il parente ha aggiunto che la famiglia rivelerà il marchio dei noodles quando saranno disponibili i risultati dell’autopsia. Il portavoce della polizia Busisiwe Mthethwa ha detto che l’indagine è in corso.

UN ALTRO CASO

Un incidente simile si è verificato soltanto una settimana prima nella Provincia del Capo Orientale, sempre in Sud Africa, dove due bambini di 7 e 11 anni, cugini, e un neonato di 4 mesi, fratello di una delle due vittime, sono morti dopo avere mangiato anche un pacco di noodles istantanei, acquistati in un supermercato durante una visita a casa dei nonni.

Dopo il pasto, i bambini si sono lamentati di crampi allo stomaco e malessere e, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sono morti durante il trasferimento d’urgenza in ospedale. Anche in questo si attendono le autopsie per determinare le cause dei decessi.