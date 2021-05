È successo in Sudafrica

In Sudafrica due guardie della sicurezza sono state riprese dalla dashcam del proprio furgone mentre sono sotto tiro dei proiettili dei rapinatori.

Il filmato mostra l’ex agente della polizia Leo Prinsloo, 48 anni, e il suo collega che respingono un tentativo di rapina del carico di alto valore che stavano scortando a bordo di una Toyota Land Cruiser blindata.

I rapinatori hanno prima speronato il mezzo, colpendolo di lato; poi hanno sparato più di 30 proiettili contro il veicolo, uno dei quali ha persino frantumato il finestrino del guidatore. Leo, però, è rimasto calma ed è riuscito a scampare dalla situazione pericolosa.

Nonostante sia stato acclamato sul web come un eroe, l’esperto di armi da fuoco ha minimizzato quanto fatto perché rientra tra le mansioni del proprio lavoro: « Non posso dire molto perché è in corso un’indagine ma io e il mio collega abbiamo fatto quello che ci si aspettava da noi. Volevano buttarci fuori strada per poi rapinare il carico del veicolo. Non avevamo, però, intenzione che ciò accadesse, pur non avendo avuto la possibilità di rispondere al fuoco».