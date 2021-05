Rimorchiare online è un’attività che può essere davvero semplice e diretta, oppure rivelarsi un ginepraio

inestricabile dal quale risulti impossibile cavare un ragno dal buco. Come tutte le cose importanti ha

bisogno di un minimo di pratica, ma una volta che ci si prende la mano non si ritorna più indietro.

Abbiamo selezionato cinque consigli che potranno aiutarti ad affinare la tua tecnica, e migliorare i tuoi

risultati. Prendili per quello che sono, uno spunto di riflessione per evolvere e non certo formule magiche o

intrugli d’amore virtuali.

Presta attenzione al tuo profilo

Non fare il tipico errore di chi si registra in una piattaforma nuova, e per fretta o sciatteria, salta tutti i passaggi più importanti. Perché mai un utente dovrebbe dare corda a qualcuno che si presenti senza foto e con un profilo vuoto? Potresti anche essere il degno erede di Einstein intrappolato nel corpo di Brad Pitt, ma gli altri utenti non lo sapranno mai, se tutto ciò che vedranno di te è una bacheca vuota. I siti per appuntamenti in linea hanno già molto alleggerito la quantità di informazioni che un profilo può contenere, proprio per venire incontro alla congenita pigrizia che contraddistingue noi italiani, ma ricorda che ogni campo che non riempi rappresenta per te una possibilità percentuale in meno di venire preso in considerazione.

Un gesto romantico o un complimento sincero sono sempre apprezzati da chiunque, anche da chi fa finta di no, ma devono essere assolutamente veri e sentiti. Evita di scrivere a qualcuno qualcosa che sia evidentemente falsa solo per lusingare, perché otterrai inevitabilmente l'effetto opposto.

L'eloquenza è un'arte, ma la conversazione una scienza. La differenza è che con la prima si nasce mentre la seconda è da studiare. Il miglior maestro è la pratica, non devi temere i silenzi perché non sono loro il tuo nemico, ma è importante anche riconoscere i momenti di imbarazzante vuoto da quelli di riflessione. Tieniti sempre da parte qualche domanda mirata per riempire i momenti di vuoto, presta attenzione alle storie che ti racconta e cerca sempre di approfondire per mostrare interesse. Impara ad ascoltare e saprai cosa dire.

La fretta è cattiva consigliera. I siti per appuntamenti esistono per darti la possibilità di conoscere molte persone e di sceglierne la migliore. In un ambiente virtuale è paradossalmente più facile aprirsi e conoscersi. In chat si dicono cose di sé che raramente si trova il coraggio di confessare a tu per tu quando ci si incontra dal vivo durante una storia incipiente. Usa al meglio questa opportunità per conoscere bene il tuo partner, ed organizza il primo appuntamento dal vivo solo quando la cosa sia sufficientemente matura, non anticipare i tempi, parti con il piede giusto ed il resto della storia ne beneficerà enormemente.

Quello che nessuno ti dice sui siti per appuntamenti, ed a cui invece dovresti essere preparato da

subito, è che aumentando esponenzialmente il numero di contatti ai quali puoi accedere, con essi

aumentano anche i rifiuti. Sono fisiologici e se anche rappresentassero più del 50% andrebbe

comunque bene. Quando rimorchi online punti sui grandi numeri, non aver paura del rifiuto e non

aver paura di rifiutare.

L’amore è un sentimento complesso e non esiste una formula valida per tutti, ma seguendo queste linee

guida troverai sicuramente la tua strada, non demordere e rimani sempre te stesso, la tua anima gemella è

li fuori che ti sta cercando.