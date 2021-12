Sanzione da 400 euro

Da oggi, lunedì 6 dicembre, in vigore le nuove regole sul Super Green Pass e stamattina è già scattata una multa, a Roma.

Un 50enne di nazionalità romena, infatti, è stato sanzionato a piazzale Flaminio da pattuglie della polizia di Roma Capitale, nell’ambito dei controlli, coordinati dal vice comandante Stefano Napoli, sul Green Pass sui mezzi pubblici in vari capolinea di Roma. Il 50enne è stato sanzionato durante le verifiche in atto nella fase di discesa dei passeggeri dai mezzi pubblici. Per lui 400 euro di multa perché da oggi, ricordiamo, è obbligatoria la certificazione verde per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico. “Mi sarei vaccinato a giorni“, si è giustificato l’uomo.

La macchina dei controlli a Roma

A Roma, come nelle altre città d’Italia, i controlli stanno avvenendo su metropolitane, autobus e treni per la verifica del Green Pass. Le verifiche riguarderanno anche locali, bar, ristoranti, cinema, teatri e palestre dove l’accesso da oggi è consentito esclusivamente con certificazione verde che attesti il vaccino o la guarigione dal Covid-19.

La Capitale si è organizzata con controlli giornalieri dalle 5 del mattino alle 20 in una settantina di stazioni e fermate della metro ritenute più sensibili: dai capolinea Anagninea e Battistini della linea A, a quelli di Laurentina e Rebibbia e Ponte Mammolo.

Sono circa 250 i controllori messi in campo da ATAC per l’occasione e circa 2.500 gli operatori delle forze dell’ordine, tra carabinieri, poliziotti e finanzieri, coordinati dalla Questura di Roma.

Le multe per i trasgressori vanno da 400 a mille euro, i gestori dei locali rischiano oltre alla sanzione anche la chiusura dell’esercizio fino a dieci giorni. Sono esentati dall’obbligo del Super Green Pass i minori di 12 anni.