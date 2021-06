È successo in Svizzera

Drammatico e triste incidente ieri sera, venerdì 18 giugno, in Argovia, in Svizzera, intorno alle 17.30.

Una donna di 39 anni, alla guida della sua auto, ha travolto e ucciso il figlio di appena 14 mesi. Stava facendo manovra nel vialetto di casa, che si trova a Rümikon, nel nord del Paese, al confine con la Germania.

I soccorritori sono stati immediatamente allertati e sul posto è giunto anche un elicottero ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto esattamente il tragico incidente. La procura competente ha avviato un’indagine penale, come riferito dalla polizia cantonale di Argovia.

I familiari del bambino sono stati assistiti da un team di psicologi.