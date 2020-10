“Il tampone ha confermato che ho il Covid19”, così Picone su Twitter

Redazione di

30/10/2020

Valentino Picone, su Twitter, ha comunicato la conferma della positività al coronavirus. L’attore e personaggio televisivo palermitano, infatti, sul social media ha scritto: «Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid. Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto a mio compare. Nel frattempo, al mio posto a Striscia ci sarà nostro fratello Sergio Friscia. Siete in buone mani. Valentino». Picone, 49 anni, a causa del contagio, ha dovuto interrompere la conduzione della trasmissione ed è stato sostituito da un altro palermitano, Sergio Friscia. Quasi due settimane fa, invece, è stata la volta del papà del tg satirico di Mediaset, Antonio Ricci, ricoverato in ospedale per il Covid-19. Come raccontato da Friscia in un’intervista rilasciata a Today.it, le condizioni del regista sarebbero buone: «Mi ha detto che era molto contento di come era andata (la prima puntata, n.d.r.). L’ho sentito con la sua voce pimpante e in forma. Ma chi l’ammazza? Ha la scorza dura. L’ho sentito in forma e sereno. Sicuramente tornerà anche lui a dirigere la baracca dagli studi e non da casa».

Valentino Picone, su Twitter, ha comunicato la conferma della positività al coronavirus.

L’attore e personaggio televisivo palermitano, infatti, sul social media ha scritto: «Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid. Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto a mio compare. Nel frattempo, al mio posto a Striscia ci sarà nostro fratello Sergio Friscia. Siete in buone mani. Valentino».

Picone, 49 anni, a causa del contagio, ha dovuto interrompere la conduzione della trasmissione ed è stato sostituito da un altro palermitano, Sergio Friscia.

Quasi due settimane fa, invece, è stata la volta del papà del tg satirico di Mediaset, Antonio Ricci, ricoverato in ospedale per il Covid-19. Come raccontato da Friscia in un’intervista rilasciata a Today.it, le condizioni del regista sarebbero buone: «Mi ha detto che era molto contento di come era andata (la prima puntata, n.d.r.). L’ho sentito con la sua voce pimpante e in forma. Ma chi l’ammazza? Ha la scorza dura. L’ho sentito in forma e sereno. Sicuramente tornerà anche lui a dirigere la baracca dagli studi e non da casa».