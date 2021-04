incluso Keith Urban Duet

Nuovo album per Taylor Swift, uscirà il 9 aprile

Finalmente, Taylor Swift ha rivelato l’elenco completo delle tracce per la sua ri-registrazione dell’album, Fearless (Taylor’s Version), che include la nuova canzone “That’s When” con Keith Urban.

La traccia è stata originariamente scritta durante le sessioni per l’album del 2008 di Swift Fearless.

Taylor Swift rivela la tracklist di “Fearless (Taylor’s Version)”

You cracked the codes and guessed all the From The Vault titles. 👏👏👏 Here’s the full track list, my friends. pic.twitter.com/lC3awlRmm2 — Taylor Swift (@taylorswift13) April 3, 2021

Taylor Swift sui social scrive:

“Sono davvero onorata che @KeithUrban faccia parte di questo progetto, duettando in That’s When e cantando armonie in We Were Happy. Ero il suo atto di apertura durante l’era dell’album Fearless e la sua musica mi ha ispirato all’infinito “, Swift ha twittato sabato, sei giorni prima dell’uscita di Fearless (Taylor’s Version). “Conto alla rovescia i minuti fino a quando potremo saltare tutti insieme in questo mondo coraggioso, pieno di nostalgia in parti uguali e novità del marchio. Testa prima, impavido. “

Si tratta di un atteso progetto completamente ri-registrato, con l’aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il brano “Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento Con L’amore”, e 6 canzoni inedite.

In attesa di scoprire i titoli dei nuovi pezzi, qui sotto puoi dare una sbirciatina alla tracklist di “Fearless (Taylor’s Version)”:

1. Fearless (Taylor’s Version)

2. Fifteen (Taylor’s Version)

3. Love Story (Taylor’s Version)

4. Hey Stephen (Taylor’s Version)

5. White Horse (Taylor’s Version)

6. You Belong With Me (Taylor’s Version)

7. Breathe (feat. Colbie Caillat) (Taylor’s Version)

8. Tell Me Why (Taylor’s Version)

9. You’re Not Sorry (Taylor’s Version)

10. The Way I Loved You (Taylor’s Version)

11. Forever & Always (Taylor’s Version)

12. The Best Day (Taylor’s Version)

13. Change (Taylor’s Version)

14. Jump Then Fall (Taylor’s Version)

15. Untouchable (Taylor’s Version)

16. Forever & Always (Piano Version) (Taylor’s Version)

17. Come In With The Rain (Taylor’s Version)

18. Superstar (Taylor’s Version)

19. The Other Side Of The Door (Taylor’s Version)

20. Today Was A Fairytale (Taylor’s Version)

21. You all over me(From the vault)

22. Mr. Perfectly fine (From The Vault)

23. We were happy (From The Vault)

24. That’s when (From The Vault)

25. Don’t you (From The Vault)

26. Bye Bye Baby (From The Vault)

27. Bonus Track: Love Strory( taylor’s Version)

Fearless (Taylor’s Version)

Nell’agosto 2019 Taylor Swift ha annunciato che avrebbe registrato nuovamente i suoi primi sei album in seguito alla vendita dei diritti della Big Machine all’imprenditore statunitense Scooter Braun. L’11 febbraio 2021 la cantante ha annunciato che gli album avrebbero manutenuto i titoli originari ma con l’aggiunta della dicitura Taylor’s Version tra parentesi al fine di sottolineare il possesso della registrazione. Nello stesso giorno la cantante ha confermato Fearless (Taylor’s Version) per il 9 aprile e rivelato il primo singolo, Love Story (Taylor’s Version), uscito il 12 febbraio.

La nuova edizione contiene i 19 brani della Platinum Edition, il singolo Today Was a Fairytale realizzato nel 2010 per il film Valentine’s Day, e sei inediti composti durante le sessioni di Fearless ma poi escluse dall’album.Uno di questi, You All over Me (from the Vault), è stato pubblicato come singolo il 26 marzo e ha visto la partecipazione vocale di Maren Morris.