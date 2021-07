È successo in provincia di Caserta

Una donna di 34 anni, Federica D’Angelo, è caduta dalle scale ed è morta. Il dramma è avvvenuto a Teano, in provincia di Caserta, in Campania, nel pomeriggio di lunedì 12 luglio. A trovare il corpo senza vita della 34enne è stata la madre una volta rientrata a casa, intorno alle 13.30. Al momento della disgrazia, infatti, la donna era sola.

Si è appreso che Federica D’Angelo sarebbe morta sul colpo: è scivolata per le scale e ha sbattuto violentemente la testa. A ucciderla la frattura dell’articolazione del collo.

I soccorsi sono giunti tempestivamente ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto c’è stato anche l’intervento del carabinieri che hanno provveduto a fare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La Procura, come da prassi in casa del genere, ha disposto il sequestro della salma e sarà effettuata l’autopsia. La 34enne era la figlia di una docente e di un medico dell’ASL, molto noti e stimati a Teano.