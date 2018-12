Al Nord sole prevalente su Alpi, Prealpi e pedemontane, nebbie e nubi basse in pianura anche persistenti. Qualche annuvolamento in Liguria. Temperature stabili, massime tra 7 e 12. Al Centro nubi irregolari su Sardegna e Toscana ma senza fenomeni di rilievo, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 9 e 13.

Al Sud alta pressione e tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche nube in transito sul basso Adriatico. Temperature stabili, massime tra 10 e 14.