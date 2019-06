I modelli più trendy per il 2019

L’estate è la stagione giusta per i gioielli, soprattutto perché i metalli preziosi risaltano in modo divino sulla pelle abbronzata. Inoltre i top più corti e le braccia nude stimolano la creatività e il desiderio di mettere in risalto i polsi con braccialetti eleganti di qualsiasi materiale. Per l’estate 2019 i braccialetti più trendy sono quelli in oro, o anche nelle versioni in argento, più semplici da portare per una giornata in spiaggia o durante un’escursione senza temere di perderli.

Il braccialetto più alla moda

Solitamente in estate si indossano più braccialetti rispetto al resto dell’anno. La motivazione è semplice da capire, visto che le braccia rimangono di preferenza nude, oppure i bracciali spuntano senza problemi dai pullover più corti rispetto a quelli che si indossano in pieno inverno. Questo tipo di accessorio acquista quindi maggiore valore e peso, mutando forme, dimensioni e materiali di anno in anno. Quest’anno sono di moda soprattutto le versioni in oro e argento, per un ritorno in grande stile dei metalli preziosi, di ogni colore disponibile in commercio. Particolarmente apprezzati sono i semplici cerchietti d’oro, da abbinare con nonchalance agli orecchini, magari aggiungendo un piccolo ninnolo o una semplice gemma preziosa, o semipreziosa, a rendere più piacevole il filo in metallo. Questo tipo di gioiello si indossa in ogni occasione, anche per una giornata in spiaggia, e anche con ogni stile di abbigliamento da quello più formale a quello più sportivo.

I braccialetti con i charms

Negli ultimi anni sono tornati di grande moda i bracciali con charms di vario genere. Si tratta in genere di gioielli semplici: una catena più o meno elaborata, spesso la più sottile possibile, altre volte ampia o decorata con gemme e strass. Alla catenina si appendono piccoli gioiellini, di varie forme, dimensioni e tipologia. C’è chi aggiunge un charm ad ogni occasione importante, chi invece ne mantiene solo alcuni particolarmente significativi, dal gatto al fiore, dal simbolo religioso alla targhetta con il nome della persona cara. Non esiste una regola per quanto riguarda la scelta dei charms, e in commercio se ne trovano periodicamente di nuovi, sempre più bizzarri ed elaborati. Il classico bracciale con i charms, possibilmente d’oro, sarà di moda anche nel corso dell’estate 2019.

Uno solo o più di uno?

Anche in questo senso non esiste alcuna regola, soprattutto nel corso dei mesi caldi. Sul polso nudo, che si scopre sempre di più, si possono indossare più bracciali, possibilmente però abbinati tra di loro. Scegliamo quindi un tema, o un singolo materiale, per poi indossare più accessori che stiano bene vicini, senza troppo stacco gli uni dagli altri, o che mostrino almeno una sorta di tema conduttore. Ad esempio tutti in argento, o anche tutti in oro, oppure con dei richiami che permetta di ricollegarli, come una gemma o un simbolo presente in ogni bracciale. L’importante, in questi casi, è decidere un polso e ornare solo quello con più gioielli. Sull’altro polso si può indossare un singolo bracciale, oppure lasciarlo completamente nudo.