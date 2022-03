Dramma in provincia di Teramo

Un bambino di 9 mesi è morto sei giorni dopo un incidente stradale in cui era rimasto gravemente ferito.

Venerdì scorso, 25 marzo, il bimbo di nome Damiano si trovava nel passeggino in compagnia della nonna quando i due sono stati travolti da un SUV, una Jeep Renegade, in loalità Pagliare di Morro d’Oro, in Abruzzo, sulla strada statale 150.

Il piccolo è stato inizialmente ricoverato a Teramo in condizione trasferite e poi è stato trasferito al Bambino Gesù di Roma ma non si è mai ripreso fino al decesso.

L’incidente, stando a una prima ricostruzione, era avvenuto nei pressi delle strisce pedonali. Alla guida del SUV c’era un anziano di 89 anni. Dei rilievi si è occupata la polizia. Come ricostruito da Il Mattino, la nonna è stata colpita ed è volata via per diversi metri, mentre il passeggino è rimasto schiacciato contro un palo della luce e il piccolo è stato sbalzato fuori.