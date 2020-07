È successo a Terni

A Terni, in Umbria, due ragazzi, minorenni e amici, sono stati trovati morti nelle loro abitazioni. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza. Tuttavia, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

In base ai primi rilievi sembra, infatti, che i due ragazzi avessero trascorso insieme la serata. Come riportato su LaNazione.it, ogni ipotesi è aperta. I due avevano 15 e 16 anni. I giovani erano rientrati regolarmente in casa intorno alle 23. Erano in buona salute e senza patologie particolari.

Da Umbriaon.it si è appreso che le due morti non sarebbero legate a ‘iniezioni letali’, però si attende il risultato degli esami autoptici e tossicologici. Gli inquirenti, però, pensano che ci possa essere un legame nei decessi.