Terremoto a Milano dove una forte scossa è stata avvertita in Lombardia, intorno alle 11 e 34. L’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l’epicentro si trova a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. Le prime stime indicano che la magnitudo è di 4.4 a una profondità di 26 km.

A Milano la scossa è stata avvertita distintamente, tanto che in diverse zone della città i palazzi hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Nel quartiere di Città Studi è stata evacuata una scuola media. Il terremoto è stato avvertito chiaramente anche in tutta la provincia di Bergamo, nel pavese, a Como e in Brianza.

A Bergamo, fa sapere l’amministrazione comunale, il pronto intervento ha registrato per ora solo chiamate di persone anziane. A Treviglio, nella Bassa Bergamasca, una signora al mercato si è spaventata ed è caduta: è in attesa dell’ambulanza. A Caravaggio il sindaco ha fatto disporre un controllo sul municipio.