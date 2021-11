La scossa registrata alle 6.21

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 6.21 davanti alla costa di Livorno. Il sisma è stato avvertito anche a Firenze.

Stando a quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto un ipocentro a 13 chilometri di profondità ed epicentro a 15 chilometri da Livorno. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma, al momento, non si segnalano danni a persone o cose.

Dopo la scossa di 3.5, sono state registrate dall’INGV anche due scosse da magnitudo 2 e 2.1. La Protezione Civile, per via precauzionale, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per valutare eventuali danne alle strutture.

