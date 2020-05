Terremoto in Iran, magnitudo 5.1 (VIDEO)

Redazione di

08/05/2020

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito stasera Teheran, la capitale dell’Iran. Il sisma è stato avvertito anche in altre città delle province settentrionale Mazandaran e Qom. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Damavand, 58 chilometri da Teheran, a una profondità di 7 chilometri. Molte persone, per la paura, si sono riversate in strada. Secondo i media iraniani, non sono stati segnalati al momento vittime o danni gravi. Molti cittadini hanno preso l’auto e si sono messi in coda per i rifornimenti di carburante. Le autorità irianiane hanno esortato a mantenere il distanziamento sociale per evitare il diffondersi del coronavirus. In Iran, il Covid-19 ha contagiato 103.135 persone, 1.485 nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo dei decessi è di 6.486, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.728. VIDEO: gente in strada dopo la scossa

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito stasera Teheran, la capitale dell’Iran. Il sisma è stato avvertito anche in altre città delle province settentrionale Mazandaran e Qom. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Damavand, 58 chilometri da Teheran, a una profondità di 7 chilometri.

Molte persone, per la paura, si sono riversate in strada. Secondo i media iraniani, non sono stati segnalati al momento vittime o danni gravi. Molti cittadini hanno preso l’auto e si sono messi in coda per i rifornimenti di carburante. Le autorità irianiane hanno esortato a mantenere il distanziamento sociale per evitare il diffondersi del coronavirus.

In Iran, il Covid-19 ha contagiato 103.135 persone, 1.485 nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo dei decessi è di 6.486, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.728.

VIDEO: gente in strada dopo la scossa