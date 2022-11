Verifiche in corso dai vigili del fuoco

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nelle Marche alle 7.07 di stamattina. Stando ai dati riscontrati dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo del sisma è stata di 5.7.

Il terremoto è avvenuto nella zona ‘Costa Marchigiana Pesarese’ (Pesaro Urbino), a una profondità di 8 chilometri. Tra i comuni più vicino alla scossa ci sono Fano, Pesaro, Ancona, Rimini e Cesena. Ma il sisma è stato avvertito anche in altre zone d’Italia, Roma compresa. Dopo la più forte, nelle Marche sono state registrate altre e tante scosse di assestamento: da 2.0 a 4.0 di magnitudo.

Al momento non sono pervenute alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco richieste di soccorso né segnalazioni di danni. Per precauzione, il traffico ferroviario è stato sospeso nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere le dovute verifiche. Sospese le lezioni scolastiche e universitarie in molte città. In particolare a Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona scuole chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Anche a Rimini gente in strada per la paura.

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, su Facebook ha scritto: “Scossa di terremoto molto forte. Sono a Bruxelles. Ma in attesa di capire meglio la situazione e fare tutti i controlli, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse”.