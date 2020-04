Non sono stati segnalati danni rilevanti né feriti

Una scossa di terremoto, di magnitudo 4.2 della scala Richter, è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 11.42 di oggi, giovedì16 aprile. L’epicentro è avvenuto nel comune di Cerignale, in provincia di Piacenza, alla profondità di 3 chilometri. Circa 12 ore prima (ore 22:02) un terremoto di magnitudo 3.5 è stato localizzato nella stessa area.

La scossa è stata avvertita anche in diverse zone della Liguria. L’epicentro, infatti, dista 10 chilometri dal comune di Gorreto e 12 da Santo Stefano d’Aveto, nell’entroterra di levante.

Rita Nicolini, irettrice dell’agenzia regionale di Protezione civile nell’Emilia-Romagna, contattata dall’Ansa, ha affermato: «Al momento non abbiamo segnalazioni di danni. Stiamo facendo tutte le verifiche». La Protezione Civile Regionale, comunque, è in contatto telefonico con i sindaci della zona per fare un primo punto della situazione.

«Da un primo esame non rileviamo danni particolari, neé ci risultano persone ferite. Poi faremo una verifica più puntuale». Così il sindaco di Cerignale, Massimo Castelli. ›L’abbiamo percepita come una scossa fortissima – ha aggiunto – ma che è durata pochi secondi e questo ha impedito danni importanti. Credo che sia una delle più forti in assoluto che ci sia mai stata in questo territorio». Dalle segnalazioni risultano solo alcuni cornicioni caduti ma nessun danno di rilievo e feriti.