Due ragazzi di 19 anni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel Surrey mentre un terzo giovane lotta tra la vita e la morte. Un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di guida pericolosa.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di sabato, poco prima delle 22, a Hurst Green, piccolo centro del Surrey, nel sud dell’Inghilterra. Un’uscita tra amici si è trasformata in un incubo che ha sconvolto un’intera comunità. Le vittime sono Jenson Seal e Jake Neaves, entrambi 19enni.

Secondo le prime ricostruzioni, i giovani avevano trascorso la serata a una festa natalizia e avevano scelto di rientrare a casa in taxi. Una decisione definita da più testimoni come responsabile e prudente. Nonostante questo, il viaggio di ritorno si è concluso in modo tragico.

L’incidente ha coinvolto un’auto elettrica Tesla che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato violento e subito dopo il veicolo ha preso fuoco. Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita. La polizia ha chiesto la collaborazione dei cittadini, invitando chiunque abbia visto qualcosa o sia in possesso di filmati utili a farsi avanti.

Una notte tra amici finita in tragedia

I sei amici avevano partecipato a una festa di Natale e al termine della serata avevano raggiunto la stazione di Oxted. Da lì avevano preso due taxi per tornare a casa. Tre ragazzi sono saliti su una Tesla mentre gli altri tre hanno viaggiato su un altro veicolo. Un residente della zona ha raccontato quanto accaduto spiegando che il gruppo aveva fatto “la cosa sensata” prendendo un taxi dalla stazione di Oxted. Ha poi aggiunto: “Tre sono andati nella Tesla e gli altri in un altro taxi ma a un certo punto durante il viaggio di ritorno, per una ragione che ancora non conosciamo, la Tesla ha colpito un albero”.

Le parole del testimone offrono uno spaccato drammatico dei momenti immediatamente successivi all’impatto. “I ragazzi dell’altro veicolo si sono fermati e hanno cercato di tirare fuori i loro amici riuscendo a liberarne due ma la Tesla apparentemente è scoppiata in fiamme”.

Secondo quanto riportato da MailOnline, proprio gli amici che viaggiavano nell’altro taxi sono intervenuti per primi. Hanno trascinato i ragazzi fuori dall’auto pochi istanti prima che il veicolo venisse avvolto dalle fiamme. Un gesto istintivo e disperato che però non è bastato a evitare il bilancio più tragico.

L’intervento dei soccorsi e la conferma delle vittime

Gli agenti sono stati chiamati sul posto in Holland Road, vicino all’incrocio con Popes Lane. All’arrivo delle pattuglie, la scena era già segnata dall’incendio dell’auto e dalla gravità delle condizioni dei feriti. La Surrey Police ha confermato che un giovane uomo sulla tarda adolescenza è morto sul posto. Un secondo ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate. Un terzo giovane, anch’egli sulla tarda adolescenza, è stato portato in ospedale dai paramedici e si trova tuttora ricoverato con ferite potenzialmente letali. Le sue condizioni restano critiche e i medici non hanno sciolto la prognosi.

L’uomo di 30 anni arrestato sul luogo dell’incidente, residente a Oxted, è sospettato di aver causato la morte per guida pericolosa e di aver provocato gravi lesioni sempre a causa di una condotta di guida ritenuta pericolosa. Anche lui è stato trasferito in ospedale con ferite serie.

