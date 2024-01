Dramma in Texas, negli USA

In Texas, negli Stati Uniti d’America, un uomo ha sparato a quattro membri della sua famiglia, compresa una nipote di otto anni, prima di puntare la pistola contro se stesso.

Alrick “Shawn” Barrett, 46 anni, ha aperto il fuoco in una casa nella periferia di Houston poco prima delle 7 di sabato scorso, 13 gennaio, uccidendo la sua ex moglie, i suoi due fratelli e la bambina.

La strage è avvenuta dopo che Barrett si è recato, con il figlio, a casa dell’ex moglie, Francia Fullerton, come spiegato da Eric Fagan, sceriffo della contea di Fort Bend, durante una conferenza stampa.

Fagan ha riferito che, dopo essere arrivato a casa, Barrett ha espresso alla sua ex moglie la volontà di riunirsi con lei ma la donna ha rifiutato. I poliziotti sono intervenuti a casa dopo aver ricevuto una chiamata da un 13enne, il nipote dell’assassino.

L’ufficio dello sceriffo ha riportato che il giovane e il figlio di Barrett, di 7 anni, si erano nascosti durante la sparatoria e non sono rimasti feriti. Anche la madre della ex moglie del 46enne era in casa ed è rimasta illesa.

Oltre ad aver ucciso la nipote Aniah e l’ex moglie, che aveva 44 anni, Barrett ha ammazzato anche il fratello di 43 anni, Omar, e la sorella di 46, Kasey, ovvero ai suoi due cognati, dopodiché si è tolto la vita.

La sparatoria è avvenuta mentre la famiglia Fullerton si era riunita per festeggiare il baby shower della sorella della ex moglie di Barrett.

Lo sceriffo ha spiegato che alcuni membri della famiglia vivevano nella stessa casa ma altri erano in visita.

Lo scorso gennaio, le autorità avevano già risposto a una chiamata a causa di una discussione verbale tra Barrett e la sua ex moglie.