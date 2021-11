È successo negli Stati Uniti d'America

Negli Stati Uniti d’America, in Texas, una donna è stata ripresa mentre lancia una ciotola di zuppa piccante in faccia a una commessa di un fast food ed è stata arrestata. Ne parla il New York Post.

Amanda Martinez, 31 anni, è stata arrestata ieri, mercoledì 17 novembre, accusata dell’aggressione avvenuta il 7 novembre al ristorante messicano Sol De Jalisco a Temple. “Non tolleriamo questo tipo di comportamento”, ha detto alla stampa locle il vice capo della polizia di Temple, Allen Teston. “Se un cittadino ritiene di aver ricevuto un servizio scadente, gli consigliamo di rimanere civile fino a quando il problema non sarà risolto”.

La polizia ha riportato che Amanda Martinez ha fatto un ordine al ristorante messicano e poi si è lamentata perché la sua zuppa era così calda da sciogliere il coperchio di plastica del contenitore.

La direttrice del ristorante, Jannelle Broland, si è scusata con la cliente e ha offerto anche il rimborso o un’altra pietanza del menù. Amanda Martinez, però, ha chiesto di parlare con un altro manager, poi ha lanciato la zuppa piccante in faccia alla donna ed è scappata. “Il mio primo pensiero è stato: ‘Cosa è appena successo?’ – ha detto Jenny Broland ai giornalisti – Perché sta succedendo questo?’ Mi sono resa conto che non potevo aprire gli occhi, mi sono asciugata e ho capito che mi aveva lanciato la zuppa addosso”.

Il video di sorveglianza nel ristorante ha ripreso l’incidente e ha così permesso di arrestare Amanda Martinez, detenuta nella prigione dell contea di Bell… e bandita per sempre dal ristorante.