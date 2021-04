Non è la prima volta che il cantante si dimostra generoso.

“Il mio cuore si spezza per la mia gente”: The Weeknd dona 1 milione di dollari ai soccorsi etiopi

The Weeknd ha annunciato che sta donando 1 milione di dollari ai soccorsi in Etiopia durante il conflitto in corso nel paese africano.

“Il mio cuore si spezza per il mio popolo etiope mentre civili innocenti, dai bambini piccoli agli anziani, vengono assassinati senza senso e interi villaggi vengono sfollati per paura e distruzione” , ha scritto su Instagram il 31enne cantante del Super Bowl. Domenica. “Donerò 1 milione di dollari per fornire 2 milioni di pasti attraverso il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e incoraggerò coloro che possono anche per favore a donare”.

The Weeknd

pseudonimo di Abel Makkonen Tesfaye è nato in Canada, figlio di immigrati etiopi Makkonen e Samra Tesfaye.