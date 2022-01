TikTok, la social influencer Charli D’Amelio guadagna 40mila euro al minuto

18/01/2022

Charli D’Amelio è la creator di TikTok con i guadagni più alti nel 2021. Ha incassato circa 17,5 milioni di dollari, ovvero oltre 15 milioni di euro, secondo Forbes. In pratica, 45mila dollari al minuto, ovvero quasi 40mila euro. La 17enne, originaria del Connecticut, Stati Uniti d’America, è la social influencer più popolare della piattaforma, con oltre 133 milioni di follower. La sorella maggiore, Dixie, ha circa la metà del numero dei follower, 56 milioni, ma è stata la seconda a guadagnare di più lo scorso anno, ovvero circa 10 milioni di dollari, quasi 9 milioni di euro. Nel 2021 i cinque creator – questo il nome di chi crea contenuti – più pagati della piattaforma hanno guadagnato complessivamente 55,5 milioni di dollari, un incremento del 200% rispetto al 2020. La popolarità delle sorelle D’Amelio, inoltre, accresce ogni giorno. Nel settembre dello scorso anno è andato in onda su Hulu il primo episodio del loro reality, The D’Amelio Show, e lo spettacolo è stato rinnovato per altre due stagioni. Charli ha collaborato con Invisalign, Morphe cosmetics e Dunkin Donuts, solo per citarne alcuni brand, mentre le sorelle insieme hanno anche lanciato un nuovo marchio in collaborazione con Abercrombie & Fitch, chiamato Social Tourist. Rae, dal canto suo, ha recitato anche in un film su Netflix, He’s All That. Secondo l’analisi dei dati di MyLogIq del Wall Street Journal, i social influencer più popolari guadagneranno più degli amministratori delegati delle principali società statunitensi. La paga mediana per un CEO di una società S&P 500 nel 2020 è stata di 13,4 milioni di dollari. Il CEO di Starbucks, Kevin Johnson, ha portato a casa 14,7 milioni di dollari, mentre Chris Kempczinski di McDonald’s ha guadagnato 10,8 milioni di dollari. E Charli D’Amelio più di tutti loro…

