Aveva 92 anni

È morto, all’età di 92 anni, Tito Stagno, storico giornalista. Lo ha annunciato la RAI. Il suo nome è legato alla sera del 20 luglio 1969 quando raccontò, in diretta, lo sbarco sulla Luna ai telespettatori italiani. Indimenticabile la frase: “Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare!”.

Nato a Cagliari il 4 gennaio 1930, Tito Stagno è stato uno dei principali conduttori di TG negli anni 60. Commentò anche il volo di Jurij Gagarin intorno alla Terra nel 1961.

Tito Stagno un giorno disse: “Parlare di un avvenimento che si sta svolgendo mentre sono al microfono, dire alla gente ciò che le immagini da sole non possono spiegare, e dirlo con chiarezza, trasmettere agli spettatori anche un po’ delle mie emozioni, è una cosa che mi esalta”.

Il cordoglio della RAI: “La presidente della RAI Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes sono vicini alle figlie Caterina e Brigida, alla moglie Edda e a tutta la famiglia nel ricordo di Tito Stagno, giornalista dal linguaggio semplice ed efficace, a lungo volto televisivo della Rai entrato nelle case degli italiani con il racconto di grandi momenti della seconda metà del Novecento”.

Dario Franceschini, ministro della Cultura, ha commentato: “Addio a Tito Stagno, grande giornalista italiano che ha raccontato con rigore e professionalità i principali eventi del nostro paese e che tutti ricordiamo per l’emozione con cui guidò gli italiani nel viaggio sulla Luna. Mi stringo con affetto al dolore dei familiari e degli amici in questa triste giornata in cui se ne va un pezzo di storia del giornalismo italiano”.