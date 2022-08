Dramma a Torino

Un albero è caduto su un taxi in corsa e ha provocato la morte di una persona che si trovava all’interno del veicolo.

La tragedia è avvenuta poco dopo la mezzanotte scorsa in via Mongreno a Pino Torinese, in provincia di Torino.

Sul posto i vigili del fuoco della squadra 101 di Chieri, intervenuti per cercare di liberare le persone rimaste incastrate all’interno dell’automobile colpite dall’albero.

La persona morta, il 56enne Ezio Cauda, è il conducente del mezzo, un tassista. È rimasto invece illeso, secondo quanto si apprende, il cliente.

Sulla zona si era abbattuto un violento temporale. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono affidate ai carabinieri.

La vittima, padre di due figli di 20 anni, era tassista da qualche anno. Prima lavorava come tecnico televisivo. Era anche un musicista, compagno di scuola e di band di Alberto Unia, ex assessore del MoVimento 5 Stelle nella giunta di Chiara Appendino che, su Facebook, ha scritto: “È stato un amico con cui ho condiviso tante cose. Compagni di classe alle superiori e poi tanti anni di musica insieme nelle Bestie Rare. Concerti, bevute, litigate, gioie e dolori. Sono veramente senza parole”.