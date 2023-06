In provincia di Torino

Ieri sera, giovedì 15 giugno, intorno alle 23, in provincia di Torino, precisamente a Volvera, si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato all’arresto di un ragazzo di 24 anni per omicidio stradale.

Il giovane, alla guida della sua auto, una BMW, ha investito due pedoni all’incrocio tra via Bruino e strada Orbassano. Le vittime dell’incidente sono un ragazzo di 22 anni, Mattia Casazzo, residente a Frossasco, e una ragazza di 18 anni residente a Volvera. Il ragazzo di 22 anni è stato violentemente sbalzato per circa 40 metri dall’impatto ed è purtroppo deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. La ragazza è stata immediatamente trasportata all’Ospedale San Luigi di Orbassano a causa di una frattura alla spalla destra che richiedeva cure urgenti: ha riportato una frattura al braccio.

Le prime indagini hanno rivelato che il conducente, al momento dell’incidente, era sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti. Di conseguenza, i carabinieri hanno eseguito tutti gli accertamenti necessari e proceduto all’arresto del giovane di 24 anni. Attualmente, è detenuto nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, in attesa di essere interrogato e processato dall’Autorità Giudiziaria.

Al fine di determinare le circostanze esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità aggiuntive, sono in corso indagini approfondite. Si è appreso, tra l’altro, che il conducente della BMW in un primo momento si è allontanato per poi tornare sul luogo dell’incidente a piedi. Inoltre, come riportato da TorinoToday, secondo alcuni testimoni, la BMW avrebbe sorpassato una Dacia Duster che si era fermata per far passare i pedoni metre attraversavano la strada sulle strisce pedonali.