A Torino

La tragica scomparsa di Massimo Lodeserto, 58 anni, ha trovato una conclusione macabra oggi, con il ritrovamento del suo cadavere nella cantina di un palazzo in via San Massimo, a Torino. I carabinieri, che da tempo seguivano il caso, hanno effettuato la scoperta stamattina.

Fermato il presunto colpevole

Un sospettato dell’omicidio è stato fermato in seguito alla scoperta del cadavere. Le indagini iniziate quest’estate hanno portato i carabinieri a perquisire le cantine e il corpo di Lodeserto è stato individuato grazie al fiuto di un cane dell’Arma. I primi accertamenti indicano che la vittima potrebbe essere stata uccisa a martellate.

Dettagli sulla dinamica del delitto

La cantina in cui è stato rinvenuto il corpo non appartiene al sospettato, che vive nel medesimo edificio. La vittima, residente a Torino ma non nello stesso stabile, indossava gli abiti del giorno della sua scomparsa. Gli investigatori stanno effettuando ulteriori accertamenti e ricerche sul luogo del delitto.

Possibili motivi economici

Le prime ipotesi suggeriscono motivazioni economiche dietro l’omicidio. Il presunto colpevole, che aveva una relazione con la vittima, sarà interrogato dagli inquirenti nel pomeriggio. Il pm Marco Sanini è il titolare dell’inchiesta che cerca di gettare luce su questa tragedia.

Il caso era stato seguito anche dalla trasmissione Chi l’ha visto?.