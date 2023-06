Va in contromano con l’auto, guidava da 50 anni senza patente

27/06/2023

Un 73enne di San Francesco al Campo, nel Torinese, è stato denunciato di recente dalla polizia locale per la mancanza di patente di guida. Quest’uomo, che guidava un’utilitaria, è stato notato mentre percorreva una strada in contromano.

Dopo essere stato convocato al comando della polizia, durante il controllo dei documenti, il pensionato ha ammesso di aver guidato per circa 50 anni senza mai aver ottenuto la patente. Era solito recarsi al lavoro presso un’azienda della zona al volante della sua auto e solo una volta, più di dieci anni fa, era stato fermato per un controllo e multato perché non aveva la patente.

Cosa si rischia se si guida senza patente?

La guida senza patente in Italia è considerata un reato e comporta conseguenze legali. Le sanzioni per la guida senza patente possono includere:

Multa: È prevista una multa significativa per chi viene sorpreso a guidare senza patente. L’importo della multa può variare a seconda delle circostanze e della gravità dell’infrazione. Sequestro del veicolo: In alcuni casi, il veicolo utilizzato senza patente può essere sequestrato dalle autorità. Sospensione della patente: Se una persona viene sorpresa a guidare senza patente, può subire la sospensione della patente di guida per un determinato periodo di tempo. La durata della sospensione dipende dalla gravità dell’infrazione e dalle circostanze specifiche. Sanzioni penali: In casi particolarmente gravi, come la guida senza patente recidiva o la guida senza patente in presenza di condizioni aggravanti, è possibile che siano applicate sanzioni penali, tra cui l’arresto e il processo penale.

Infine, l’assicurazione potrebbe non coprire eventuali danni causati durante la guida senza patente, lasciando il conducente responsabile per tutti i costi derivanti da incidenti stradali.