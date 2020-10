È successo a Torino

Una donna ha violato l’isolamento nonostante fosse risultata positiva al Covid-19. I suoi vicini di casa se ne sono accorti e l’hanno denunciata, chiamando la polizia. È successo a Torino, nel quartiere Mirafiori.

La donna, 65 anni, è stata denunciata per epidemia colposa. Gli agenti, infatti, sono intervenuti dopo la segnalazione dei condomini, dal momento che la donna, seppur positiva al coronavirus, da giorni girovagava per il condominio, violando così le restrizioni vigenti in materia d’isolamento.

La donna ha confermato ai poliziotti la propria positività, specificando di non presentare però alcun sintomo dovuto al contagio.

Si è appreso che la 65enne è in isolamento domiciliare dopo il ricovero del marito e del figlio e più volte è uscita di casa per buttare l’immondizia.

La donna, come si legge su TgCom24, si è difesa così: «Sono solo degli spioni. Sono positiva ma asintomatica, quindi posso uscire di casa almeno per buttare l’immondizia».

Tuttavia, questa giustificazione non basta e, stando alle norme in vigore, la 65enne è sanzionabile.