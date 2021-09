È successo in provincia di Torino

Dramma a Cantalupa, comune del Torinese, nel pomeriggio di venerdì 24 settembre. Una donna ha investito la sua amica mentre cervava di fare una manovra, in via San Martino. La vittima è una donna di 75 anni, Vera Comba, che si è spenta poco dopo l’arrivo in ospedale: aveva trascorso il pomeriggio in compagnia della sua conoscente di 78 anni.

Si è appreso che la 78enne, anche lei residente a Cantalupa, stava facendo manovra con la sua Toyota Yaris, con il cambio automatico. La donna ha prima urtato un muretto mentre cercava di lasciare il cortile dell’amica, e poi, all’improvviso, forse presa dall’agitazione, ha innestato la retromarcia, travolgendo Vera che, nel frattempo, si era avvicinata per aiutarla.

La 75enne è stata portata d’urgenza in ospedale a Pinerolo dove, però, ha perso la vita poco dopo il suo arrivo. Il sindaco Giustino Bello ha inviato alla famiglia della vittima “tutto l’affetto dell’amministrazione comunale”.