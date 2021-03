il 12 marzo tornano finalmente dopo 2 anni e mezzo

Il grande ritorno della Band Campione di Vendite e di singoli numeri uno in radio in tutto il mondo.

In Italia 4 Dischi di Platino per gli album e 30 Dischi di Platino per i singoli

Dopo il successo di brani come RadioActive, Demons, Believer, Thunder, Whatever it Takes e tanti altri, torna la band Multi-Platino e vincitrice di un Grammy Award, gli Imagine Dragons con il singolo “Follow You”. Il brano sarà disponibile in tutti gli store digitali e in programmazione radiofonica da venerdì 12 marzo.

Imagine Dragons il loro nuovo singolo Follow you

Imagine Dragons, su istagram svelano la copertina di Follow You + Cutthroat



Gli Imagine Dragons sono un gruppo musicale statunitense proveniente da Las Vegas, Nevada, e formatosi nel 2008.

Il gruppo ha acquisito notorietà a partire dal 2012 con il singolo It’s Time e il lancio del loro primo album Night Visions, che ha raggiunto la seconda posizione della Billboard 200.