Con Schillaci in campo anche cinque ex giocatori del Palermo

Totò Schillaci, il grande ex calciatore palermitano, eroe e simbolo delle Notti magiche del Mondiale ’90, di cui fu anche capocannoniere con sei reti, tornerà a vestire la maglia della Nazionale seppure soltanto quella della selezione delle Leggende Azzurre, nella partita di esordio, contro una analoga selezione della Germania, a Furth, il 7 ottobre.

Con Schillaci, anche ben cinque ex calciatori del Palermo che in tempi diversi hanno indossato la maglia azzurra, vincendo pure il Mondiale, proprio in Germania, nel 2006: il portiere Marco Amelia, Fabio Grosso, Luca Toni e Christian Zaccardo, oltre a Federico Balzaretti e a Gennaro Gattuso, che è stato allenatore dei rosanero in Serie B.

Sono in tutto 24 i giocatori che fanno parte delle Leggende Azzurre, tra i quali 13 ex campioni del mondo, con stelle come Bruno Conti, Totti, Cannavaro, Del Piero e Pirlo. La partita è organizzata per raccogliere fondi da dare in beneficenza, anche agli ex calciatori malati e la selezione fa parte di un progetto voluto da Antonio Cabrini, che è il coordinatore della squadra; la sfida rinverdirà una rivalità tradizionale e storica del calcio mondiale, quella tra Italia e Germania , che vantano, in due otto titoli mondiali e 14 finali di Coppa del Mondo, quattro Campionati europei, un titolo olimpico e una Confederazione Cup, compresi gli scontri memorabili ai Mondiali del 1970, 1982 e 2006, per la cronaca tutti vinti dagli azzurri, come anche la semifinale degli Europei del 2012, quella coi gol di Balotelli che poi si mise in posa da macho.

Questi i convocati per le Leggende azzurre:

Portieri: Marco Amelia, Angelo Peruzzi;

Difensori: Federico Balzaretti, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Christian Panucci, Moreno Torricelli, Pietro Vierchowood, Cristian Zaccardo, Gianluca Zambrotta;

Centrocampisti: Massimo Ambrosini, Bruno Conti, Luigi Di Biagio, Angelo Di Livio, Stefano Fiore, Gennaro Gattuso, Giuliano Giannichedda, Simone Perrotta, Andrea Pirlo, Damiano Tommasi;

Attaccanti: Fabrizio Ravanelli, Salvatore Schillaci, Luca Toni, Francesco Totti.

I giocatori della Germania

Portieri: Perry Bräutigam, Roman Weidenfeller;

Difensori: Thomas Berthold, Guido Buchwald, Thomas Helmer, Marko Rehmer, Philipp Wollscheid;

Centrocampisti: Torsten Frings, Jens Nowotny, David Odonkor, Piotr Trochowski;

Attaccanti: Gerald Asamoah, Maurizio Gaudino, Ulf Kirsten, Jürgen Klinsmann, Oliver Neuville, Alexander Zickler.