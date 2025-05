Rimini, 7 maggio 2025 – Innovazione tecnologica, agricoltura di precisione e digitalizzazione della filiera: sono questi i temi al cuore del workshop nazionale “Agrotrack 2.0: piattaforma innovativa per la tracciabilità di prodotto”, che si è tenuto oggi a MacFrut 2025, tra i principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati all’ortofrutta.

L’iniziativa, ospitata presso la Sala Girasole del Rimini Expo Centre, ha rappresentato un momento di confronto concreto tra mondo della ricerca, aziende agricole, istituzioni e operatori della filiera orticola. Un’occasione per divulgare le attività promosse da Agrotrack 2.0, presentando i risultati, sulla soglia della conclusione, dello stesso e per fare il punto sull’evoluzione digitale dell’agricoltura e sul contributo che sistemi di tracciabilità avanzata possono offrire alla qualità, alla sicurezza e alla trasparenza dei prodotti agroalimentari.

Il workshop si inserisce nel contesto del progetto Agrotrack 2.0, finanziato dal PSR Sicilia 2014–2022 – Sottomisura 16.1, che mira a sviluppare soluzioni tecnologiche integrate per la gestione e valorizzazione delle produzioni orticole nel Sud Est della Sicilia, con un focus particolare su innovazione sostenibile e trasferimento tecnologico.

Ad aprire i lavori è stato l’Ing. Ignazio Mannino (Ufficio Diretta Collaborazione dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia), sottolineando l’importanza per la Regione Siciliana di promuovere l’adozione di tecnologie digitali in ambito agricolo, seguendo l’evoluzione di programmi che mirano a creare un ponte tra il mondo produttivo e quello della ricerca.

A seguire, il Dott. Gianni Polizzi, Innovation Broker di Agrotrack 2.0, ha illustrato la visione e i principali obiettivi del progetto: una piattaforma digitale progettata per integrare informazioni utili sia ai produttori che ai consumatori, tracciabilità e supporto decisionale, con l’ambizione di semplificare i processi gestionali e aumentare la trasparenza lungo tutta la filiera.

Il Dott. Davide Ciravolo, Agronomo ed Esperto Tecnico, ha quindi presentato le funzionalità operative della Piattaforma in fase di ultimazione, che include sistemi di tracciabilità – che sfruttano la tecnologia blockchain per garantire l’immutabilità del dato – diagnosi preventiva delle fitopatie attraverso sensoristica IoT e un’interfaccia che mira, tramite QR Code, a fornire informazioni utili al consumatore.

A chiudere la sessione tecnica è stato l’intervento del Dott. Davide Parisi, specialista in agricoltura di precisione, che ha illustrato l’impiego dei Decision Support Systems (DSS) per l’ottimizzazione delle pratiche irrigue, di difesa e di nutrizione. Un approccio orientato a una gestione agronomica sempre più mirata, efficiente e a basso impatto.

«Agrotrack 2.0 nasce per offrire alle imprese agricole strumenti concreti, digitali e accessibili – ha dichiarato Gianni Polizzi –. Vogliamo migliorare la gestione delle colture, rafforzare la fiducia dei consumatori e valorizzare il legame tra prodotto e territorio».

«Agrotrack 2.0 è una piattaforma che nasce per dare identità e trasparenza al prodotto orticolo, rispondendo in modo concreto alle richieste del legislatore europeo in materia di tracciabilità – ha spiegato Davide Ciravolo, agronomo e Tecnico Esperto –. Ma non si limita a questo: attraverso l’integrazione di tecnologie IoT e sistemi predittivi, permette di monitorare lo stato di salute delle colture e intervenire in modo mirato, riducendo l’uso di fitosanitari e migliorando la sostenibilità dei processi produttivi. Il QR Code in etichetta diventa così un vero e proprio strumento di dialogo tra produttore e consumatore, che può accedere in tempo reale a informazioni dettagliate sulla provenienza, la qualità e la storia del prodotto.»

Agrotrack 2.0 nasce per valorizzare le produzioni orticole del Sud Est Siciliano, promuovendo attività di trasferimento tecnologico che introducono metodi innovativi nella gestione dei processi agricoli. Il progetto si concentra su due aspetti chiave: il monitoraggio dei parametri per garantire la massima qualità delle produzioni e l’implementazione di un sistema di tracciabilità avanzato.

Guidato da Promo.Ter S.r.l., soggetto capofila, il Gruppo Operativo Orticolo Sud Est, vede coinvolti diversi partner come il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e le aziende del settore: AgroBioTech, Amato Luciano, Cassisi Francesco, Autore Giombattista, Az. Agricola F.lli Parlagreco s.s., Bio Gold srl, Cartia Plant soc. agr. Sempl., Cherry med coop. agr., Gianchino S.a.S, Hybla conserve S.r.l., Scalia Emanuela Luca, Sicilyegin s.a.s, Promo.ter.Agri Soc. Agr. srl.

Visita il sito web agrotrack20.it per rimanere aggiornato sui prossimi eventi.