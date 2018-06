Una persona morta ed un’altra ferita. E’ questo il bilancio di un grave incidente avvenuto poco a fa a bordo di un traghetto in partenza dallo scalo “Immacolatella”, nel porto di Napoli. Una macchina, per cause ancora in corso di accertamento, ha schiacciato due stranieri – si tratta di due cittadini indonesiani – diretti a Palermo. per il primo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il secondo, invece, ferito in maniera grave, è stato soccorso e trasferito in ospedale.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Quando è avvenuto l’incidente l’area portuale era molto affollata perché era in corso la manifestazione “Porto Aperto” che però è stata subito sospesa. E’ stata anche cancellata l’esibizione di un gruppo musicale. Il presidente dell’Autorità di sistema Portuale del Tirreno Centrale, Pietro Spirito, ha testimoniato “solidarietà e vicinanza alla vittima e alla persona ferita”