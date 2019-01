Un ex poliziotto di 57 anni e ex agente di scorta di Falcone e Borsellino è morto la notte scorsa nell’incendio del suo appartamento a Savona.

Walter Cucovaz non ha avuto scampo: le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 23 al terzo piano di una palazzina del popolare quartiere di Legino.

A dare l’allarme una vicina che ha visto il fumo provenire dall’appartamento. Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco per Cucovaz non c’è stato nulla da fare. Cucovaz aveva avuto un addestramento specifico in protezione e scorta: nel 1983 era stato destinato a Palermo in servizio effettivo, inserito nella fase di protezione di Falcone e Borsellino. Si era salvato dall’attentato di Capaci perché quel giorno era in turno in tribunale.