La polizia indaga per un possibile suicidio

Una turista spagnola di 55 anni perde la vita cadendo dal parapetto della scalinata di Trinità dei Monti a Roma. La polizia indaga su un possibile suicidio: cosa è successo nella Capitale?

A Roma una turista spagnola di 55 anni è morta dopo essere precipitata dal parapetto vicino alla celebre scalinata di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna. L’incidente, avvenuto poco dopo le 7 di stamattina, mercoledì 26 marzo, ha scosso uno dei luoghi più iconici e frequentati della Capitale, lasciando spazio a interrogativi e ipotesi, tra cui quella di un possibile suicidio. La polizia locale di Roma Capitale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il dramma

Il sole non era ancora alto quando gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio nella zona di Piazza di Spagna, sono stati chiamati a intervenire con urgenza. Una donna, identificata come una turista di nazionalità spagnola di 55 anni, era caduta nel vuoto dal parapetto che costeggia la monumentale scalinata di Trinità dei Monti. Il corpo è atterrato in un’area privata, un cortile interno legato a un’attività commerciale, probabilmente la storica sala da tè situata nelle vicinanze.

L’allarme è scattato immediatamente, grazie a un passante che ha assistito alla scena o notato il corpo a terra. Gli agenti, già presenti nell’area per il consueto pattugliamento, si sono precipitati sul posto insieme al personale sanitario del 118. La donna, ancora viva ma in condizioni disperate, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I. Nonostante gli sforzi dei medici, le gravi lesioni riportate nella caduta non le hanno lasciato scampo: il decesso è stato constatato poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Incidente o gesto estremo?

Cosa abbia spinto la turista a cadere dal parapetto rimane, per ora, un mistero. La polizia locale, guidata dal I Gruppo Trevi, ha avviato un’indagine approfondita per fare luce sull’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, spicca quella di un suicidio, una possibilità che gli inquirenti non escludono sulla base delle prime risultanze.

La scalinata di Trinità dei Monti, con i suoi 136 gradini e i parapetti che offrono una vista mozzafiato sulla città, è un luogo simbolo di Roma, ma non è la prima volta che diventa teatro di episodi tragici. La posizione elevata e l’accessibilità della struttura potrebbero aver giocato un ruolo nella dinamica dell’evento. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze da eventuali presenti nella zona al momento della caduta e hanno richiesto l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, disseminate in uno dei punti più monitorati della Capitale, per ricostruire i movimenti della donna nei minuti precedenti.