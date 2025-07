Dramma a Sabaudia (Latina)

Un dramma improvviso ha sconvolto Sabaudia: un cameriere di 50 anni, Adriano Poponessi, ha perso la vita soffocato da una mozzarella durante una pausa di lavoro. La tragedia è avvenuta durante il Sunset Jazz Festival.

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 26 luglio, a Sabaudia, in provincia di Latina, Adriano Poponessi, un cameriere di 50 anni residente a Latina, è morto soffocato dopo aver ingerito un boccone di mozzarella durante una pausa di lavoro presso il ristorante dello stabilimento balneare Carbonelli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30, mentre a pochi metri di distanza la spiaggia si animava per il Sabaudia Sunset Jazz Festival 2025, un evento che attirava circa mille persone. Nonostante i rapidi interventi dei soccorsi, culminati con il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, per Poponessi non c’è stato nulla da fare.

I momenti della tragedia

Secondo le ricostruzioni, Adriano Poponessi, impiegato stagionale presso lo stabilimento Carbonelli, stava consumando uno spuntino durante una breve pausa dal lavoro. Dopo aver ingerito un pezzo di mozzarella, l’uomo ha improvvisamente manifestato gravi difficoltà respiratorie. I presenti, tra colleghi e clienti, hanno immediatamente cercato di prestare i primi soccorsi, mentre veniva allertato il numero di emergenza 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra, i cui operatori sanitari, constatata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza. Le manovre di rianimazione sono iniziate sul posto e proseguite durante il trasporto in elicottero, ma all’arrivo in ospedale Poponessi era già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato per oltre un’ora di salvarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Soccorsi tempestivi ma inefficaci

La rapidità dei soccorsi è stata unanime riconosciuta, ma non è bastata a salvare la vita di Poponessi. L’ambulanza della Croce Azzurra è arrivata in pochi minuti, seguita dall’eliambulanza, che ha permesso un trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti. Un medico anestesista, calato dall’elicottero, ha collaborato con l’equipe a terra per tentare di liberare le vie respiratorie dell’uomo, che versava in condizioni critiche, ormai cianotico. Nonostante le procedure di emergenza, il soffocamento causato dal boccone di mozzarella ha portato a un arresto cardiaco irreversibile. Le autorità stanno ora conducendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità, sebbene il caso appaia come una tragica fatalità.

La salma di Poponessi è stata esposta presso la camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria Goretti il 27 luglio dalle 12:00 alle 12:45 e il 28 luglio dalle 08:10 alle 10:30, mentre i funerali si terranno lunedì 28 luglio alle ore 11:00 nella chiesa di San Luca a Latina, nel quartiere Q5.